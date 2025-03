Ventimiglia, smottamento a Latte: strada chiusa

Smottamento a Latte, frazione di Ventimiglia. E' stata così chiusa alla viabilità via Anacleto Hughes.

Una frana di lieve entità si è, infatti, verificata questa mattina probabilmente a causa del maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio durante la notte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non è stato necessario far evacuare le famiglie che vivono in quell'area però la strada rimarrà chiusa alla viabilità fino alla conclusione dei lavori, al momento in corso, per liberare la via.