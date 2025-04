Sanremo: mostra su Mike Bongiorno all'Ariston, oggi Daniela Zuccoli ha incontrato l'Assessore Sindoni (Foto)

Dopo quello di fine marzo con il Sindaco, oggi Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno ha incontrato l’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni. Acompagnata dall’ex Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha parlato con l’Amministratore dopo il prio sopralluogo fatto il mese scorso all’Ariston, dove ha incontrato Walter Vacchino.

L’intenzione di Daniela Zuccoli è quella di allestire una mostra per ricordare il grande Mike che ha presentato 11 Festival: dal ’63 al ’67, nel ’72, ’73 e ’75 al Casinò e, quindi, il primo all’Ariston nel 1977 e, a seguire, nel ’79, ’97 e 2000. Dopo la statua di via Escoffier, davanti alla quale si fermano moltissimi turisti per una foto, Mike Bongiorno verrà quindi nuovamente ricordato nella città che lo ha visto protagonista per tanti anni.

Non è escluso che, il prossimo anno, possa anche essere organizzato un evento a scopo di beneficienza nella città dei fiori, ricordando sempre Mike Bongiorno.