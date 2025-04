Sanremo: cantiere di piazza Eroi, un lettore "Si parla di eccelerazione dei lavori ma ad oggi sono sempre fermi"

Un nostro lettore, Stefano B. ci ha scritto per commentare l’articolo da noi pubblicato sulla accelerazione dei lavori al cantiere di piazza Eroi Sanremesi:

“A dispetto di rassicurazioni già fornite oltre un mese fa, i lavori non sono effettivamente ripartiti. Una percezione confermata anche dal fatto che, durante gli orari di lavoro, non si è praticamente mai vista traccia di operai sul posto. Inoltre ad inizio marzo era stato annunciato che ‘i primi solai sarebbero arrivati a metà aprile’. Ora siamo a fine mese, e non solo non si vedono solai, ma lo stato dell’area sembra fermo al punto in cui era settimane fa. Anche da semplice cittadino, senza essere un tecnico, faccio fatica a credere che la nuova data annunciata del 22 luglio sia realistica. Questa volta, però si è già messo le mani avanti parlando di possibili slittamenti dovuti a ulteriori varianti. E una di queste varianti, da quanto si apprende, sembra esserci davvero, purtroppo in negativo: l’eliminazione della fontana, che avrebbe potuto valorizzare e abbellire la piazza, a favore dell’ennesima distesa di cemento. Da cittadino sono profondamente deluso e preoccupato”.