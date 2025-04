Sanremo: asfalti di via Padre Semeria sempre nel degrado, un nostro lettore "Chiediamo interventi celeri"

Un nostro lettore, Omar Revelli, ci ha scritto per intervenire sulla situazione di degrado stradale che vede interessata via Padre Semeria:

“Questa strada è ormai nota per la sua immensa pericolosità, in quanto, in svariati tratti lungo tutta la sua lunghezza, è completamente dissestata. Le piante presenti lungo questa via (principalmente di varietà Pinus pinaster, o comunemente pino marittimo) hanno invaso tutti i passaggi pedonali costringendo i pedoni a transitare in mezzo alla carreggiata. Spesso, infatti, non è insolito trovare sul proprio percorso mamme con passeggini, alunni di ritorno dalla scuola, anziani ed altro. Questa arteria secondaria, è di vitale importanza, in quanto, sia i pedoni che i veicoli, si ritrovano a percorrerla per raggiungere centri di interesse comune come: scuole, centri sportivi, supermercati, servizi generici (poste, agenzia delle entrate, attività commerciali ed altro) o semplicemente di transito per raggiungere le parti centrali della nostra bella città. Il che la rende questa via, caotica e molto trafficata sia dai pedoni che da veicoli. La presenza dei pini marittimi, ha inoltre spaccato il manto stradale rendendolo sconnesso per tutti i tipi di mezzi e pericolosissimo per i ciclomotori che si ritrovano a ‘zigzagare’ per la carreggiata in cerca di un passaggio sicuro. È vergognoso, anche dal punto di vista turistico. Questa è la prima strada che incontra un forestiero che viene nella nostra bella città. È il nostro biglietto da visita per tutti i turisti che scelgono di raggiungerci in macchina ed in moto”.

“Le domande sorgono spontanee:

• perché non è mai stata eseguita una manutenzione ordinaria?

• perché i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla carreggiata?

• perché i motocicli devono essere esposti ai rischi del dissesto stradale?

• perché non è stato avviato un progetto di riqualificazione della via suddetta in tutta la sua estensione?

Penso a non essere il primo a sollevare questa problematica. Come penso altresì che anche Voi, di tanto in tanto, vi siete ritrovati a percorrere questa strada ed a riscontrare le stesse problematiche”.