Sanremo, torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco tutti i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in c.so Cavallotti 59, per il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 16 per la trattazione delle interpellanze/interrogazioni, la c.d. Question Time (Q.T.)

Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue - in c.so Cavallotti 59, per il giorno martedì 29 aprile 2025, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti dal n.1 al n.9 del 27.02.2025 e verbale n.1 di question time del 27.02.2025.

2) Settore ambito sociale - Servizio distretto socio sanitario. Istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Sanremo e approvazione del relativo regolamento (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.15/25

3) Settore lavori pubblici e manutenzioni – Servizio viabilità e sottosuolo. Acquisizione al patrimonio comunale impianto. Illuminazione pubblica Enel Sole come dettagliato nella nota p.g. 95535 dell'11.10.2024 per euro 9575,73 iva inclusa - Approvazione relativa bozza atto cessione e decisioni conseguenti (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.16/25

4) Settore lavori pubblici e manutenzioni – Servizio viabilità e sottosuolo. Nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico. Locale per il bacino di Imperia anni 2025/2034 – approvazione (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.17/25

5) Settore servizi finanziari – Servizio ragioneria. Rendiconto della gestione 2024. Approvazione (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.18/25

6) Settore sviluppo economico, ambientale e floricoltura – Servizio Gestione amministrativa patrimoniale e demaniale, e.r.p., gare e c.u.c., Progetti europei. Approvazione del regolamento per l’acquisizione in locazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Sanremo (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.19/25

7) Settore servizi al cittadino - Servizio scuola Approvazione regolamento comunale della commissione mensa (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.21/25

8) Settore servizi finanziari – Servizio tributi e contenzioso. Modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui Rifiuti (Tari) per l’anno 2025 (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.23/25

9) Settore affari generali – Servizio segreteria generale giunta e Consiglio – procedimenti disciplinari – servizi legali ed assicurativi. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del Dlgs 267/2000 per sentenze esecutive – 1 Trimestre 2025 (si propone immediatamente eseguibile) prop. N.22/25

AGGIUNTIVO

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale vengono aggiunti i seguenti punti:

01) Settore affari generali – Servizio segreteria generale giunta e consiglio - procedimenti disciplinari - servizi legali ed assicurativi surroga del consigliere comunale Mauro Menozzi dimissionario, con il consigliere comunale Fabrizio Ferlito (si propone immediatamente eseguibile) prop. 26/2025.

8 bis) Settore servizi finanziari – Servizio tributi e contenzioso adozione piano finanziario tari 2022/2025 (aggiornamento anno 2025) e approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2025 (si propone immediatamente eseguibile) prop. 24/2025.