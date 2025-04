Manifestazione provinciale del 'Primo Maggio' giovedì prossimo a Sanremo sul tema 'Uniti per un lavoro sicuro'

“Uniti per un lavoro sicuro”. È questo il tema della manifestazione provinciale del ‘Primo Maggio’, la festa dei lavoratori, prevista giovedì prossimo dalle 10, in piazza Colombo a Sanremo. L’appuntamento, come sempre organizzato dalle confederazioni sindacali provinciali di Cgil, Cisl e Uil, sarà un momento di riflessione sui problemi del lavoro ma anche di festa con musica e divertimento.

"La salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica - sottolineano i tre sindacati - è principio assoluto e incondizionato, non ci possono essere condizionamenti e attenuanti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri. E’ fondamentale agire tutti insieme, Istituzioni, Organizzazioni Sindacali, Associazioni delle Imprese, Organi preposti al controllo, per mettere in campo ogni iniziativa utile a prevenire e debellare questa piaga che segna vergognosamente il mondo del lavoro".

Il programma della mattinata prevede, alle 11.15 i saluti dell’Amministrazione Comunale di Sanremo, del Segretario Generale CGIL Imperia Tiziano Tomatis, del Coordinatore Territoriale UIL Imperia Marco De Andreis e il Comizio unitario a cura della Responsabile Territoriale CISL Imperia Antonietta Pistocco.

Alle 13 la mattinata si chiuderà nuovamente con la musica.