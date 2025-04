Restyling delle aiuole comunali, assessore Moscato: “Sanremo si arricchisce di colori con nuove specie floreali” (foto)

“Sanremo accoglie la primavera con l’allestimento fiorito delle aiuole comunali, in cui sono messe a dimora numerosissime nuove specie di particolare effetto scenografico che arricchiscono la città di splendidi colori e che potranno essere apprezzate da residenti e turisti. È prevista, infatti, la posa di circa 10.000 piantine fiorite, tra cui begonie, coleus, petunie, calibrachoa, tagetes, ipomea”.

Così l’assessore alla floricoltura Ester Moscato illustra le attività, tuttora in corso, intraprese dal Servizio Verde del Comune in collaborazione con Flora Napoli s.r.l. (ditta incaricata della manutenzione del verde urbano dal 2023) che hanno interessato le aree di piazza Colombo, corso Imperatrice, Villa del Sole, la fontana dello zampillo e altre ancora, con l’inserimento, in alcune strade urbane, di “torrette” fiorite di suggestivo impatto visivo.

“Con l’affidamento di specifico incarico professionale all’arch. Matteo Ercole, professionista paesaggista, - conclude l’assessore Moscato - intendiamo completare il progetto di restyling delle aiuole e degli spazi verdi del centro cittadino. Il progetto si sviluppa perseguendo un’unica identità progettuale, con declinazioni di allestimenti speciali, da prevedersi in occasione di eventi di richiamo turistico quali, ad esempio, il Festival della Canzone Italiana, il Premio Tenco, le festività natalizie, il Corso Fiorito, la Milano Sanremo”.