Orientamento scolastico per gli alunni di San Lorenzo al Mare: visita all'azienda Diemme Fiori di Taggia e alla Mondadori di Imperia (Foto)

L’orientamento scolastico è una tappa fondamentale per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un momento in cui valutare i percorsi formativi e professionali disponibili per prendere decisioni consapevoli. E' un momento cruciale per gli studenti, che influisce profondamente sul progetto di vita di ciascuno. Ritrovare e valorizzare le pratiche tradizionali di orientamento in presenza è oggi fondamentale per riscoprire quella dimensione umana che fa dell’orientamento non solo una scelta formativa ma una vera e propria guida verso il futuro.

Con questa consapevolezza gli insegnanti dell'Istituto Pastonchi stanno organizzando varie attività volte ad arricchire e rendere più accessibili le opportunità educative e professionali per i loro alunni. In quest'ottica, le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo al mare hanno partecipato, come gli anni passati, al progetto Ragazzi in Azienda, giunto alla sua 9ª edizione. L'attività viene offerta alle scuole dallo staff di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo con Confindustria Liguria e con l'Ufficio Scolastico Regionale che consente agli studenti liguri di conoscere le realtà produttive del territorio andando di persona nelle aziende disponibili ad ospitarli per una mattinata. Alla ditta Diemme Fiori di Arma di Taggia i ragazzi delle classi 2E e 2D hanno potuto vedere l'impegno e la professionalità con cui la famiglia Di Massa porta avanti un lavoro trentennale che le ha permesso di distinguersi nel panorama internazionale come valida azienda italiana specializzata nella produzione e nell’import-export di fiori secchi, piante ornamentali, fiori freschi verdi e recisi, collaborando con i coltivatori locali, usando tecnologie innovative e rispettando le misure ecosostenibili.

Con grande interesse e partecipazione gli studenti hanno visto da vicino come vengono lavorati giornalmente i prodotti freschi e secchi da spedire in Italia e in molte parti del mondo, tra cui Nord America, Australia, nuova Zelanda. Sono stati presentati gli uffici dove si ricevono le ordinazioni; i magazzini dove si procede all'imballaggio e al packaging personalizzato, e il reparto dove avviene la rigenerazione degli scarti industriali. Da non dimenticare l'esperienza vissuta dalle classi 1D, 1E, 1F, sempre del plesso di San Lorenzo al Mare, nella Libreria Mondadori di Imperia, appuntamento speciale per visitare la libreria insieme alla classe e vedere da vicino il lavoro appassionato della libraia Nadia, che ha proposto la lettura di brani presi da libri belli, scritti da autori capaci di entrare in empatia con i ragazzi e di trasmettere l'amore per la lettura.

Il lavoro continuerà ora a scuola dove i docenti cercheranno di aiutare i giovani alunni ad avere una maggiore consapevolezza nella scelta del proprio percorso di studio e di preparazione al mondo del lavoro.