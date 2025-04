Sei cpt Imperia, domani convegno conclusivo del 'Liguria Ponente Tour 2025', progetto per promuovere la cultura della Sicurezza sul Lavoro tra i giovani

In coincidenza con la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza del Lavoro si concluderà domani mattina, presso la sede del Sei cpt di Imperia, il 'Liguria Ponente Tour 2025', progetto promosso dall’ Ente Bilaterale per la Formazione e Sicurezza, che ha l'obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura e la prevenzione della sicurezza dei luoghi di lavoro.



Interverranno il presidente dei Sei-Cpt Imperia Andrea Veneziano, il vicepresidente Luca Vosilla, l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e il Senatore Gianni Berrino. Il progetto ha coinvolto oltre 300 studenti del territorio, un’azione fondamentale per costruire una cultura della prevenzione consapevole e duratura.