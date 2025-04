Passeggiata ecologica a Santo Stefano al Mare: cittadini e volontari insieme per un ambiente più pulito (Foto)

Una mattinata all'insegna della tutela ambientale ha animato Santo Stefano al Mare. Oggi, a partire dalle 10:30, si è svolta la passeggiata ecologica lungo il tratto di pista ciclabile che attraversa il paese, organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune.

Cittadini e volontari si sono radunati davanti alla Scuola Elementare, da dove ha preso il via l’iniziativa, raggiungendo poi il ponte sul Rio Santa Caterina. Lungo il percorso, i referenti di Plastic Free hanno sensibilizzato i partecipanti sull'importanza della collaborazione tra istituzioni pubbliche e private per ridurre la dispersione della plastica nell’ambiente e hanno spiegato le gravi conseguenze della sua presenza in natura.

"Un momento di mobilitazione per la protezione dell’ambiente, del quale Santo Stefano al Mare è stato protagonista — ha commentato il Consigliere all’Ambiente, Remo Ferretti — Sono contento che le persone presenti siano piene di entusiasmo. È stato anche un modo per preparare il nostro borgo alle numerose attività che ci attendono quest'estate, come lo snorkeling, le bio-passeggiate, la pulizia dei fossati e la rimozione delle reti fantasma dai fondali".

Ferretti ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro sinergico: "In questo periodo stiamo organizzando numerose attività di pulizia. Abbiamo già ripulito i sentieri, il fossato di Santa Caterina, la foce e il rio Torre, anche grazie al rifacimento delle spiagge. Questa passeggiata è nata proprio da un’idea condivisa con Plastic Free e in accordo con Amaie, i responsabili della ciclabile. È un bell’esempio di collaborazione tra Comune, Amaie e Plastic Free".

Il percorso di circa due chilometri ha visto la raccolta di rifiuti, in particolare plastica e vetro.