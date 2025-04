Cervicale e dolori articolari: le abitudini quotidiane che fanno la differenza

I dolori cervicali e quelli articolari sono disturbi molto comuni nella popolazione, soprattutto in quella adulta e anziana, e per quanto nella maggior parte dei casi non dipendano da problematiche gravi, possono risultare limitanti per le azioni della vita quotidiana e, se particolarmente intensi e duraturi, possono compromettere la qualità della vita.

Le cause che scatenano tali manifestazioni dolorose possono essere molteplici, da quelle più banali a quelle decisamente più gravi.

Fortunatamente, esistono buone pratiche quotidiane che nella gran parte dei casi possono prevenire l’insorgenza di questi dolori, così come si hanno a disposizione soluzioni farmaceutiche in grado di alleviare l’infiammazione e il dolore in modo mirato, come per esempio i TransAct Lat cerotti che contengono flurbiprofene, un principio attivo in grado di ridurre l’infiammazione e lo stato doloroso che ne consegue.

Ovviamente, la prevenzione rimane il modo migliore per evitare l’insorgenza del dolore e dell’infiammazione.

Ciò premesso, dato che i dolori cervicali e quelli articolari sono problemi molto diffusi, cerchiamo di capire come possono essere contrastati.

I dolori cervicali e quelli articolari

Con dolore cervicale, più tecnicamente cervicalgia, si fa di norma riferimento a un generico dolore che interessa la zona del collo (più esattamente la regione cervicale, la parte più mobile della colonna vertebrale, costituita da 7 vertebre, da C1 a C7).

Il dolore cervicale è un disturbo muscolo-scheletrico particolarmente diffuso e molte persone vi convivono per periodi molto lunghi (talvolta anche alcuni anni, contraddistinti da fasi più acute e sub-acute).

Molto spesso il dolore cervicale è dovuto a una postura errata sul posto di lavoro e/o all’utilizzo prolungato di dispositivi elettronici. Altre cause comuni sono la sedentarietà e i colpi di freddo; meno comuni, ma possibili, anche i traumi da sport.

Il dolore articolare, invece, è una manifestazione dolorosa, talvolta invalidante, che in molti casi è associata a infiammazione e gonfiore; si parla di “dolore articolare” perché è a carico di una o più articolazioni del corpo (spalla, ginocchio, anca, piede ecc.). Anche i dolori articolari sono molto diffusi e la loro incidenza tende ad aumentare con l’avanzare dell’età a causa dell’insorgenza di malattie come l’artrosi e l’artrite reumatoide. I dolori alle articolazioni possono essere dovuti anche a eventi traumatici.

Come si prevengono i dolori cervicali e quelli articolari

Come accennato, in moltissimi casi i dolori cervicali e articolari sono legati a una postura errata: è un problema tipico di tutti coloro che, per lavoro sono seduti davanti a un videoterminale per diverse ore al giorno; anche un riposo notturno su materassi di dubbia qualità può causare o peggiorare i dolori al collo o alla schiena.

Per ovviare alle problematiche dovute alla postura errata si devono adottare atteggiamenti posturali corretti: chi lavora a una scrivania con un videoterminale deve tenere la schiena dritta, le spalle rilassate e piazzare lo schermo del computer alla giusta altezza e alla giusta distanza per evitare posizioni innaturali.

Tutti coloro che fanno un lavoro sedentario devono fare delle pause: possono alzarsi, camminare qualche minuto e magari fare qualche lieve esercizio di stretching; in Rete si trovano numerosi consigli in proposito fra cui quelli relative a esercizi che si possono fare anche da seduti.

Per quanto riguarda il riposo notturno, rimedi consigliati sono un materasso di buona qualità e, eventualmente, l’utilizzo di un cuscino ergonomico.

L’importanza di una regolare attività fisica

Di fondamentale importanza è anche l’attività fisica; allenarsi regolarmente è considerato un toccasana per le articolazioni e, in generale, per l’apparato muscolo-scheletrico, senza contare i benefici a livello cardiovascolare.

Fra le attività più consigliate vi sono la corsa e il ciclismo, ma anche attività a basso impatto come il nuoto, lo yoga e il pilates e il walking che sono utili per l’elasticità muscolare e il benessere articolare.

Trattamento dei dolori cervicali e articolari nella fase acuta

Al di là degli aspetti preventivi, quando si accusano dolori cervicali e articolari, tra i rimedi più utilizzati vi sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, che riducono l’infiammazione e il dolore a essa correlato.

Questi medicinali, che devono essere assunti dietro consiglio medico, sono disponibili sotto varie forme. Nel caso di dolori localizzati, si può ricorrere a pomate o a cerotti medicati, mentre nel caso di dolori diffusi possono risultare utili i farmaci per via orale.

















