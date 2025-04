Come le App Fintech stanno cambiando il modo di viaggiare

Gestire le finanze durante un viaggio può sembrare complicato, ma oggi esistono strumenti digitali che semplificano ogni aspetto: dal pagamento nei negozi alla gestione della carta di debito, fino al controllo del saldo o degli investimenti.

Sempre più viaggiatori, soprattutto quelli abituali o di lungo periodo, usano app Fintech per unire comodità e controllo, anche all’estero.

App Fintech e Viaggi

Chi viaggia spesso lo sa, avere un’app bancaria affidabile è diventato essenziale. Controllare le spese in tempo reale, ricevere notifiche quando si effettua un pagamento e poter bloccare la carta in un attimo sono oggi funzioni irrinunciabili.

Senza fare nomi di aziende Italiane, abbiamo ormai abbandonato i dinosauri della finanza a cui eravamo abituati, oggi si cerca sempre più spesso una banca online, gestibile interamente tramite l'app del proprio smartphone.

In questo contesto, strumenti come Trade Republic si inseriscono come soluzioni versatili per gestire i soldi ovunque, senza dover ricorrere a una banca fisica o a operatori complicati da contattare.

Una delle funzionalità più apprezzate è la possibilità di avere una carta di debito compatibile con ATM internazionali, utile per chi si trova in Paesi dove non tutti accettano i pagamenti digitali o contactless.

I vantaggi di queste moderne soluzioni bancarie vanno dal supporto a Google Pay e Apple Pay, che permettono di pagare col telefono anche in assenza della carta fisica, fino alla possibilità di bloccare o sbloccare i pagamenti istantaneamente tramite app.

Un tempo bisognava avvisare telefonicamente la banca prima di un viaggio per sbloccare i pagamenti in determinati Paesi. Oggi, invece, le aziende fintech permettono di gestire tutto in autonomia e con comodità direttamente dall’app.

Pagare e prelevare all'estero senza complicazioni

Una delle principali esigenze di chi viaggia è poter pagare in modo semplice e senza commissioni eccessive. Spesso le carte delle banche tradizionali applicano costi extra per le transazioni in valuta estera o per i prelievi fuori dall’area euro. Per questo, molti turisti cercano un’alternativa che li segua ovunque vadano, senza imprevisti o spese aggiuntive.

Con un app Fintech come quella di Trade Republic, il prelievo da bancomat è supportato in molti Paesi, e i pagamenti in valuta locale non prevedono sovrapprezzi legati al cambio.

Controllo e sicurezza, anche dall’altra parte del mondo

Un altro aspetto importante è il controllo in tempo reale. Quando si è lontani da casa, la possibilità di sapere in ogni momento cosa accade sul proprio conto è rassicurante. L’app di Trade Republic permette di ricevere notifiche istantanee per ogni movimento, controllare il saldo e, in caso di necessità, bloccare temporaneamente la carta.

Questo è utile non solo in caso di smarrimento o furto, ma anche quando si sospetta un utilizzo anomalo in Paesi dove i POS possono essere meno sicuri.

Molti turisti apprezzano anche il fatto che la carta non riporta il numero stampato sopra, riducendo il rischio di clonazione durante i viaggi.

Il Risparmio e La Gestione Delle Finanze Con Trade Republic

Mentre si viaggia, capita di voler tenere una parte dei soldi “in pausa”, senza usarli subito. In questi casi, alcuni strumenti permettono di maturare un piccolo interesse sul saldo disponibile. Trade Republic, ad esempio, offre un tasso annuo sul denaro fermo sul conto, anche se non si investe attivamente. È una funzione utile per chi si sposta per periodi lunghi e vuole evitare che i soldi rimangano del tutto fermi.

Tramite la funzione Saveback, ogni pagamento effettuato genera una percentuale che viene reinvestita automaticamente in un piano di accumulo. Un modo semplice per mettere da parte qualcosa, anche facendo piccoli acquisti quotidiani.

Gestione degli investimenti anche in viaggio

Per chi ha dimestichezza con i mercati finanziari, la possibilità di gestire investimenti da mobile è un plus non indifferente. Anche mentre si viaggia, è possibile monitorare il portafoglio o acquistare ETF e azioni direttamente dall’app. E per chi guarda al mondo delle valute digitali, l’app Fintech di Trade Republic supporta anche l'acquisto di criptovalute, offrendo così un controllo a 360 gradi del proprio capitale.

















