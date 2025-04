Mobilità elettrica senza pensieri: i vantaggi del noleggio a lungo termine delle EV nel 2025

In un mercato automobilistico in rapida evoluzione, la mobilità elettrica rappresenta ormai un pilastro fondamentale della transizione ecologica. Mentre gli incentivi governativi e l'espansione delle infrastrutture di ricarica continuano a facilitare l'adozione dei veicoli elettrici, emerge con sempre maggiore chiarezza come il noleggio a lungo termine stia rivoluzionando l'approccio all'utilizzo delle auto elettriche, offrendo soluzioni che eliminano gli ostacoli tradizionali.

La rivoluzione del noleggio a lungo termine: perché è l'opzione vincente per le auto elettriche

Il mercato del noleggio a lungo termine ha registrato una crescita straordinaria negli ultimi anni, con un incremento del 36,6% nei primi nove mesi del 2024, raggiungendo ben 732.716 contratti secondo i dati UNRAE, un trend che evidenzia come questa formula stia diventando sempre più la scelta preferita per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica senza preoccupazioni.

La barriera psicologica rappresentata dall'elevato costo iniziale e dall'incertezza sulle batterie viene completamente abbattuta grazie alla formula del noleggio, che permette di accedere ai veicoli elettrici di ultima generazione con un investimento iniziale contenuto o addirittura nullo, spalmare le spese in un canone mensile fisso e prevedibile, ed eliminare l'ansia da autonomia grazie a servizi dedicati.

Nel contesto elettrico, la questione delle batterie rappresenta un elemento particolarmente critico che il noleggio gestisce brillantemente: mentre un proprietario dovrebbe affrontare costi potenzialmente elevati in caso di sostituzione (circa il 50% del valore dell'auto), con il noleggio questo rischio è completamente trasferito alla società erogatrice, offrendo una tranquillità impareggiabile. I dati mostrano inoltre una tendenza crescente verso i veicoli ibridi ed elettrici nel mercato del noleggio, con le motorizzazioni ibride che raggiungono una quota del 35,6% tra i contratti di noleggio a lungo termine, mentre tra i veicoli completamente elettrici (BEV) si registra una quota significativa del 15,5% tra dealer e costruttori, segnalando una fiducia crescente verso queste tecnologie.

La formula del noleggio si adatta perfettamente al ciclo di innovazione accelerato che caratterizza il settore delle auto elettriche, permettendo ai clienti di beneficiare regolarmente degli avanzamenti tecnologici, in particolare in ambito batterie e autonomia, senza doversi preoccupare dell'obsolescenza tecnologica.

Vantaggi economici e fiscali: analisi costi-benefici del noleggio EV nel 2025

L'analisi economica comparativa tra acquisto e noleggio a lungo termine di auto elettriche rivela vantaggi sostanziali, particolarmente evidenti quando si considera che la svalutazione di un veicolo nuovo può raggiungere il 35% già al termine del primo anno e che dopo tre anni il valore residuo si attesta tipicamente intorno al 60% del prezzo d'acquisto originale, un costo nascosto che viene completamente eliminato con la formula del noleggio.

Il canone mensile fisso del noleggio a lungo termine, come spiegato anche dagli esperti di Noleggio Click, comprende una gamma completa di servizi essenziali, dall'assicurazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dall'assistenza stradale alla gestione delle tasse di proprietà, permettendo una pianificazione finanziaria precisa e senza sorprese, particolarmente vantaggiosa nel caso delle auto elettriche dove i costi assicurativi sono generalmente più elevati rispetto ai veicoli tradizionali (fino al 26% in più secondo dati americani).

Per le aziende e i professionisti con partita IVA, il noleggio di veicoli elettrici offre considerevoli vantaggi fiscali, con la possibilità di dedurre integralmente i costi dell'auto elettrica come bene strumentale, un beneficio particolarmente rilevante per i veicoli N1 (autocarri leggeri) che godono di deducibilità e detraibilità dell'IVA fino al 100%.

Nel caso specifico delle auto elettriche, un elemento cruciale è rappresentato dalla gestione dei costi di sostituzione delle batterie, che possono essere particolarmente onerosi (fino al 50% del valore del veicolo) e che nel noleggio sono completamente coperti dalla società erogatrice, eliminando un rischio finanziario significativo per l'utilizzatore.

La formula del noleggio consente inoltre di accedere a veicoli elettrici di fascia superiore con un impegno economico mensile inferiore rispetto all'acquisto, permettendo di guidare auto più performanti, sicure e tecnologicamente avanzate senza dover immobilizzare capitali significativi o ricorrere a finanziamenti con tassi di interesse variabili.

Flessibilità e servizi inclusi: la formula all-inclusive della mobilità elettrica

La flessibilità contrattuale rappresenta uno dei principali punti di forza del noleggio a lungo termine per veicoli elettrici, con la possibilità di personalizzare la durata (tipicamente da 24 a 60 mesi), il chilometraggio annuo e i servizi inclusi, adattando perfettamente la soluzione alle proprie esigenze di mobilità che potrebbero evolvere nel tempo, con l'opportunità di modificare i parametri contrattuali durante il periodo di noleggio o anche di chiudere anticipatamente il contratto pagando penali moderate.

Il pacchetto all-inclusive standard comprende solitamente una copertura assicurativa completa (RC Auto, furto e incendio, danni accidentali, infortunio conducente), la manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa la gestione delle batterie), l'assistenza stradale 24/7 e la gestione di tutte le pratiche burocratiche e amministrative legate al veicolo, eliminando completamente lo stress e il tempo dedicato a queste attività.

Gli utenti di auto elettriche possono beneficiare di servizi aggiuntivi specializzati particolarmente rilevanti per la mobilità elettrica, come l'assistenza nella pianificazione dei viaggi con supporto per la ricarica, carte o app per l'accesso agevolato alle stazioni di ricarica, e in alcuni casi anche l'installazione di wallbox domestiche o soluzioni per la ricarica in azienda.

La gestione delle batterie rappresenta un vantaggio cruciale del noleggio di veicoli elettrici: in caso di problemi o degrado significativo, la sostituzione – che per un proprietario rappresenterebbe un costo elevatissimo – è completamente a carico della società di noleggio, eliminando uno dei principali timori associati all'adozione dei veicoli elettrici.

Un altro aspetto fondamentale è la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo in caso di guasto o incidente, un servizio particolarmente importante per i veicoli elettrici dove i tempi di riparazione possono essere più lunghi a causa della minore diffusione di tecnici specializzati, garantendo così la continuità della mobilità anche in situazioni critiche.

Noleggio EV per aziende vs privati: soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Le aziende rappresentano il principale utilizzatore del noleggio a lungo termine, costituendo l'86,5% del mercato secondo i dati UNRAE, con una forte prevalenza delle aziende non-automotive che detengono il 72,4% del totale contratti, attratte dai vantaggi fiscali, dalla semplificazione gestionale della flotta e dalla possibilità di offrire benefit ai dipendenti senza immobilizzare capitale significativo.

Il segmento dei clienti privati, pur rappresentando ancora una quota minoritaria (13,5%), sta crescendo a ritmi impressionanti con un incremento del 45,9% rispetto all'anno precedente, dimostrando come questa formula stia diventando sempre più attrattiva anche per famiglie e individui che apprezzano la certezza della spesa, l'assenza di rischi legati alla svalutazione e la semplicità gestionale.

Una tendenza emergente è rappresentata dal noleggio di auto elettriche usate o dalla formula Re-Use, che permette di accedere a veicoli con data di immatricolazione inferiore ai 48 mesi e una percorrenza massima di 70.000 km a canoni significativamente più bassi rispetto al noleggio di auto nuove (fino al 30% di risparmio), mantenendo comunque tutti i vantaggi in termini di servizi inclusi e certezza della spesa, e contribuendo contemporaneamente all'economia circolare.

La distribuzione geografica del noleggio a lungo termine in Italia mostra una concentrazione nelle regioni del nord, con la Lombardia in testa (33% dei contratti), seguita dal Lazio (15,7%) e dal Trentino-Alto Adige (7,8%), evidenziando correlazioni con la densità del tessuto imprenditoriale e la disponibilità di infrastrutture di ricarica, elementi che influenzano significativamente l'adozione dei veicoli elettrici.

Per chi vuole avvicinarsi rapidamente alla mobilità elettrica senza lunghi tempi di attesa, il noleggio di auto elettriche in pronta consegna rappresenta un'opzione particolarmente interessante: si tratta di veicoli già disponibili che possono essere consegnati in circa 35-40 giorni, un tempo significativamente inferiore rispetto ai tradizionali ordini di auto nuove, con la possibilità di ridurre ulteriormente i tempi se il cliente si reca personalmente a ritirare il veicolo presso la concessionaria.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.