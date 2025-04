Dolceacqua: presentazione del libro ‘Educazione e diseducazione dell’Attività Motoria Sportiva’ di Armando Caligaris

Giovedì 17 aprile 2025 , alle ore 19:00, presso la Sala Polivalente in Piazzale San Filippo a Dolceacqua.

Il mondo dello sport incontra la riflessione pedagogica nel nuovo libro del Prof. Armando Caligaris, “Educazione e diseducazione dell’Attività Motoria Sportiva”, un’opera che analizza in profondità il ruolo formativo – e talvolta diseducativo – dell’attività motoria e sportiva nei giovani, tra buone pratiche ed errori da evitare.

L’autore, coordinatore dell’area motoria della Scuola Calcio e della prima fascia del Settore Giovanile del Genoa CFC, ha lavorato come preparatore atletico in diverse società di Serie A e collabora attualmente con calciatori professionisti militanti nel campionato di Serie A.

Vanta inoltre un’esperienza ultraventennale come psicomotricista funzionale all’interno del mondo scolastico, in particolare nella scuola elementare e dell’infanzia.

Interverranno:

Prof. Armando Caligaris , autore del libro

, autore del libro Davide Brunello, Allenatore UEFA A con una lunga e significativa esperienza nel calcio giovanile.

Brunello è stato Responsabile Tecnico delle giovanili di Bari e Carpi, oltre che allenatore per diversi anni di varie leve del Genoa CFC.

Nel suo curriculum, oltre al patentino UEFA A, vanta un trascorso da docente e oltre quarant’anni di esperienza nel calcio dilettantistico, durante i quali ha guidato numerose società liguri (e non solo) nelle principali categorie della LND.

Un’occasione di confronto tra tecnici, educatori, dirigenti sportivi e famiglie, per riflettere insieme sul valore dello sport come percorso educativo e formativo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: usdolceacquacalcio@libero.it