5 luoghi mozzafiato nelle isole Ionie

Fin dai tempi antichi, queste isole erano desiderate da conquistatori. La loro storia è piena di influenze occidentali, come si vede nei monumenti che oggi sono tra le principali attrazioni turistiche. A questo si aggiunge il paesaggio naturale, pieno di misteri ancora senza spiegazione, come le pietre che si muovono da sole o le grotte magiche di Cefalonia.

Come non restare senza parole di fronte a tutta questa ricchezza, appena scendi in uno dei porti del mar Ionio?

Da una parte hai le spiagge con acqua turchese e natura verde intorno, dall’altra, luoghi unici – naturali e storici – che danno alle isole un carattere speciale.

Abbiamo fatto un piccolo tour e scelto i migliori.

Cefalonia: Grotta di Drogarati

Se nel XVIII secolo non fosse avvenuto un forte terremoto, forse oggi non conosceremmo l’ingresso della grotta più famosa di Cefalonia, con oltre 150 anni di storia. Si trova vicino al villaggio di Chaliotata, è facile da raggiungere e rappresenta perfettamente la ricchezza geologica dell’isola.

La Grotta di Drogarati non è molto profonda (circa 100 metri), ma ha due grandi sale spettacolari – il Balcone Reale e la Sala dell’Estasi – piene di formazioni rocciose. La seconda sala assomiglia a un anfiteatro e per questo viene usata anche per concerti. Ascoltare musica qui è davvero un’esperienza unica.

La temperatura resta stabile a 18°C e l’umidità arriva al 90%.

Se stai programmando un viaggio e vuoi sapere dove dormire a Cefalonia, questa zona è anche vicina a varie sistemazioni ideali per rilassarsi dopo una giornata di esplorazione.

Paxos: Le "graves"

Le grotte marine di Paxos si chiamano “graves” e valgono da sole una visita all’isola. Si trovano nascoste tra le rocce della costa ovest e sono più di 30. Le si può visitare solo in barca. Un tempo erano rifugi per i pirati, oggi sono l’attrazione più famosa dell’isola.

Da non perdere la grotta di Mongonissi, l’arco naturale di Trypitos scolpito dal mare, la roccia chiamata Ortholithos e l’enorme apertura della grotta di Ypapanti. Tutto questo fa parte di un tour in barca indimenticabile nelle acque cristalline di Paxos.

Corfù: Angelokastro

Molti visitatori di Corfù vedono subito i due forti della città – quello vecchio a est e quello nuovo a ovest – ma pochi si avventurano fino al villaggio di Krini per visitare l’Angelokastro, una fortezza bizantina costruita in cima a una collina.

Da lontano, la natura e l’architettura sembrano una cosa sola. Angelokastro era il punto ideale per controllare la costa ovest. Oggi offre una vista meravigliosa, specialmente al tramonto. In cima si trova una piccola chiesa in pietra dedicata all’Arcangelo Michele.

Lefkada: Akoni

Lefkada è famosa per le sue spiagge spettacolari: scogliere bianche che cadono dritte sul mare e sabbia dorata tra i monti. Ma anche l’interno dell’isola nasconde tesori.

Vale la pena raggiungere Akoni, una zona collinare e boscosa sul monte Kasteli. Qui si incontrano diversi torrenti, specialmente dopo l’inverno. È un posto perfetto per camminare nella natura, tra platani secolari, vegetazione fitta e ruscelli d’acqua fresca.

Zante: Navagio (Relitto)

Non poteva mancare il famoso Navagio. La storia è conosciuta: nel 1980, una nave che trasportava sigarette di contrabbando si arenò su una spiaggia isolata di Zante. Da allora, il relitto arrugginito è diventato simbolo dell’isola.

Il periodo migliore per visitare è fuori stagione (evita luglio e agosto). Se cerchi qualcosa di più emozionante, alcuni scelgono di fare base jump direttamente sopra la baia!

