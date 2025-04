Il mondo delle Viti per Legno: Caratteristiche, Usi e Dove Trovarle

Sono piccoli elementi di fissaggio, ma di fondamentale importanza. Pensiamo alle innumerevoli occasioni in cui vengono usate: nell'assemblaggio dei mobili, nella costruzione di serramenti, fino all'allestimento di interni. Oggi, ci focalizziamo in particolare su un tipo di vite molto diffusa: le viti per legno.

Queste speciali viti sono progettate specificatamente per la lavorazione del legno. Differenziandosi da altri tipi di viti, le viti per legno posseggono un filetto più ampio e aggressivo, ideale per favorire la presa tra le fibre lignee. Da non dimenticare la presenza di una punta affilata, ideata per facilitare il foro nel legno.

Tra le più utilizzate nel settore, troviamo le viti per legno in acciaio zincato. Caratterizzate da una testa mezza tonda Z, queste viti sono resistenti e versatili, ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le ritroviamo frequentemente nella realizzazione di mobili e serramenti. Oppure le ASSY 4 CS, viti universali in acciaio zincato, con la loro testa piana svasata e il filetto parziale. Queste ultime offrono un fissaggio rapido e senza spazi vuoti, particolarmente utili nell'assemblaggio di giunzioni legno-legno.

Infine, è importante ricordare la vasta gamma di viti in acciaio inossidabile A2 DIN 571, ideali per lavori che richiedono una resistenza in ambienti umidi o esterni.

