Taggia: i bambini della scuola dell’infanzia ‘Regina Margherita’ imparano l’educazione stradale

Nella mattinata di giovedì il gruppo dei bambini di 5 anni della Scuola dellìinfanzia 'Regina Margherita' di Taggia ha partecipato ad un incontro formativo volto all’ educazione stradale. Grazie alla partecipazione del Corpo di Polizia Locale del Comune e nello specifico dell’ Agente Maura Olivieri, presso la sede della scuola si è svolta la parte teorica dell’ incontro con la presentazione della segnaletica stradale e dei dispositivi in dotazione al Corpo di Polizia.

Sul piazzale antistante si è invece dato corso alla parte pratica. L’Agente ha mostrato il mezzo in loro dotazione, ha permesso ai bambini di attivare la sirena e di utilizzare la radio rendendosi parte attiva per comunicare con il Comando e simulare un intervento di soccorso. Ha inoltre saputo affascinare i bambini sugli interventi quotidiani del loro agire e grazie alla partecipazione del signor Angelo, intervenuto con il carro attrezzi, hanno altresì simulato la rimozione di un mezzo in divieto di sosta.

Le insegnanti e i bambini della Scuola dell’ infanzia di Taggia ringraziano per la simpatia e la professionalità il Corpo di Polizia Locale ed i suoi collaboratori per questa giornata volta alla sensibilità dell’ educazione stradale.