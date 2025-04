Sanremo: cantiere nella zona de 'La Vesca', affidati i lavori per il consolidamento di via Duca D'Aosta

Sono stati affidati i lavori per la sistemazione e il consolidamento del muro di sostegno di via Duca D’Aosta, a ridosso della statala Aurelia, nel tratto dove è presente da decenni un movimento che porta a valle l’intera collina.

Si tratta di un progetto importantissimo e che rientra nell’ambito dei finanziamenti Pnrr e dei lavori dell’Anas per evitare che la strada crolli verso il mare. Il bando ha visto assegnare i lavori all’operatore economico classificato primo, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera. Si tratta dell’impresa ‘Giuggia Costruzioni Srl’ di Villanova di Mondovì in provina di Cuneo, che eseguirà i lavori per un corrispettivo di 1.634.359 euro, rispetto all’importo a base di gara che era di 1.993.700 euro.

Nei mesi scorsi, infatti, erano arrivati altri 3,8 milioni per scrivere la parola fine alla complessa messa in sicurezza della ‘collina che frana’ in località La Vesca, una delle opere pubbliche più importanti avviate a Sanremo negli ultimi cinquant'anni.

Il progetto, redatto dall'ingegnere Roberto Pisano e dal geologo Gianfranco Secondo, si articola su tre fronti: l'ultimazione (secondo lotto) della scogliera concepita come ‘piede’ del versante franoso, la canalizzazione delle acque superficiali a monte del bivio (responsabili della forte instabilità, almeno in larga parte) e il consolidamento del muro di sostegno e del tratto iniziale della stessa strada per la frazione collinare.

Proprio per quest’ultimo fronte sono stati aggiudicati i lavori che, ci si augura, possano partire al più presto.