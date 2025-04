Sanremo: Francesca Antonelli "Ci saremo, il Partito Democratico cittadino non poteva mancare al Pride"

Anche per quest'anno l’adesione e la partecipazione del Partito Democratico di Sanremo al Pride del 5 aprile 2025, non poteva mancare. Desidero osservare però che, considerando l'attuale contesto politico, non solo nazionale ma anche internazionale, portare la propria testimonianza ed essere al fianco della popolazione LGBT+ è più importante che in passato.

"Purtroppo un’ondata populista conservatrice se non spesso addirittura reazionaria - evidenzia il segretario cittadino Francesca Antonelli - sta attraversando con forza l’Occidente e quei diritti che credevamo essere ormai un patrimonio almeno largamente condiviso, sono invece messi in discussione. Torno a sentire anche tra i più giovani, parole di scherno e di disapprovazione profonda nei confronti di chi ha un orientamento sessuale non conforme a quella che dalla maggior parte di questi neo-reazionari viene ritenuta la condizione di presunta 'normalità', unica accettabile; avverto un sentimento di sufficienza nei confronti di chi invita alla tolleranza verso le minoranze e al rispetto delle diversità".

"Oggi - termina - è più che mai indispensabile prendere pubblicamente una posizione e avere il coraggio di affermare con serenità e orgoglio che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e uguali diritti senza distinzione alcuna; diamo la nostra adesione al “Sanremo Pride 2025”per dire che siamo pronti a supportare le persone LGBT+ affinché si prosegua nella strada del riconoscimento di quei diritti che sono loro ancora negati, come il matrimonio ugualitario e l’adozione. Ricordiamo cosa ha prodotto, in passato, il non schierasi".