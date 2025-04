Sanremo, Regione Liguria incontra Federalberghi: sul tavolo fondi per le strutture ricettive, DMO e patto del lavoro per il turismo (Foto e video)

Si è tenuto questo pomeriggio, presso l’Hotel Lolli Palace di Sanremo, un incontro tra Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia e Regione Liguria, rappresentata dall’assessore al Turismo Luca Lombardi. L’incontro, promosso all’interno dell’Assemblea degli associati dal presidente provinciale Davide Trevia e coordinato direttore della Confcommercio provinciale Luca Erba, ha messo a fuoco le priorità del settore turistico in vista della stagione estiva, affrontando numerosi temi di attualità: dai fondi per la ricettività al caro energia, dall’abusivismo alle strategie per le nuove DMO (Destination Management Organization).

Sottolinea il presidente provinciale della Federalberghi Davide Trevia: “La Federalberghi Confcommercio, conscia della responsabilità data dal fatto di rappresentare oltre la metà delle strutture alberghiere della provincia di Imperia, soprattutto in vista della stagione estiva, prosegue e intensifica il suo lavoro per affrontare e risolvere le principali problematiche del comparto. In questo senso è fondamentale il rapporto diretto con Enti locali e Regione. Sono grato all’assessore regionale Luca Lombardi che ancora una volta ha mostrato sensibilità e attenzione per la nostra categoria. L’annuncio dell’apertura del bando per le ristrutturazioni degli alberghi, con tre milioni di euro a disposizione, è un’importante boccata di ossigeno. La nostra collaborazione con la Regione proseguirà anche su temi fondamentali, quali le infrastrutture e delicati, quali l’abusivismo, le concessioni demaniali, i bonus per le assunzioni, che grazie al Patto per il turismo avranno un fondo di 5 milioni di euro, e ancora il caro bollette. Sul fronte delle infrastrutture l’assessore Lombardi ci ha portato notizie positive per la riapertura del Tenda almeno a senso unico alternato si spera nell’arco di pochi mesi. Sull’abusivismo, sono stati analizzati i problemi legati alla legislazione sugli sfratti, che fa propendere i proprietari di immobili per affitti brevi, piuttosto che a lungo termine e l’assessore ha anche sottolineato come le verifiche spettino ai Comuni, attraverso i Corpi di Polizia locale”.

Fondi per ristrutturazioni: 3 milioni per le micro e piccole imprese. Uno dei punti centrali è stato l’annuncio del bando da 3 milioni di euro, rivolto a micro e piccole imprese del settore ricettivo. “Un aiuto concreto per sostenere ristrutturazioni e ammodernamenti – ha spiegato Lombardi – con contributi a fondo perduto del 50% su investimenti compresi tra 50 e 200 mila euro. È un primo passo, ma importante: avere strutture moderne e competitive significa mantenere viva l’offerta turistica del territorio”.

Il presidente Trevia ha sottolineato come questa misura sia il frutto di un dialogo costante con la Regione: “È un periodo difficile per il comparto alberghiero. Le imprese familiari faticano a reggere e serve un ricambio generazionale, ma per attrarre i giovani servono strutture adeguate. Questo bando rappresenta un segnale positivo, per noi e per l’intero comparto economico ligure”.

Le nuove DMO: un’opportunità da cogliere. Altro punto chiave è stato l’approfondimento sul progetto delle DMO, contenitori territoriali nati per gestire e promuovere in modo integrato le destinazioni turistiche. Lombardi ha spiegato: “Abbiamo ottenuto concessioni gratuite dallo Stato per costituire cinque DMO: una per ciascuna provincia ligure e una nel Tigullio. Per i primi tre anni la licenza è gratuita e stiamo lavorando con operatori formati per inserire nel sistema i dati delle strutture. Il prossimo passo sarà una delibera di giunta a fine mese. Ma serve collaborazione: pubblico e privato devono lavorare insieme”.

L’assessore ha poi incoraggiato le realtà del ponente a confrontarsi, per colmare eventuali divari organizzativi tra territori: “Ci sono zone più avanti e altre che hanno bisogno di supporto. Il confronto serve proprio a questo. Non dobbiamo pensare in termini di noi e loro, ma mettere in comune ciò che funziona”.

La sfida del personale: mancano alloggi e stabilità. Trevia ha rilanciato una proposta concreta: “Il nostro problema più urgente è la mancanza di alloggi per il personale stagionale. Vogliamo creare delle foresterie, ma servono sinergie tra privati, Comuni e Regione. È l’unico modo per garantire continuità e qualità nel lavoro”. Un tema su cui Lombardi ha confermato l’interesse anche del governo centrale: “Ne ho parlato con il ministro, c’è l’intenzione di individuare strutture da destinare a questo scopo. Sappiamo quanto sia fondamentale per garantire un’offerta stabile”.

Patto del lavoro per il turismo: operativo da febbraio. Durante l’incontro si è parlato anche del Patto del lavoro per il turismo, chiuso in tempi record tra Regione e sindacati: “Abbiamo alzato l’impegno minimo da 24 a 28 ore e il fondo è di 5 milioni di euro – ha precisato Lombardi –. Il patto è valido per chi assume dal 1° febbraio ed è rivolto ai settori di spiagge, alberghi e ristoranti. Entro fine aprile pubblicheremo tutto”.

Infine, il presidente Trevia ha chiesto una data certa per la prossima stagione, per facilitare le assunzioni in tempo utile. Lombardi ha risposto: “A ottobre inizieremo il confronto con i sindacati per arrivare preparati. Non basta fare la delibera in un giorno, serve l’accordo: ma lavoreremo per esserci in tempo”. L’incontro si è chiuso con l’impegno condiviso di proseguire su questa linea di dialogo e collaborazione, per affrontare le sfide del settore turistico in maniera strutturata e condivisa.

