Taggia, la Biblioteca Parrocchiale invita al “Viaggio nei libri”: letture condivise e spazio di ascolto aperto a tutti

Prosegue a Taggia l’iniziativa “Viaggio nei libri”, promossa dalla Biblioteca Parrocchiale, un appuntamento bimensile aperto a tutta la cittadinanza, pensato come spazio di condivisione e ascolto per chi ama leggere – ma anche solo ascoltare.

L’idea, come spiega Franco Caldani, è semplice ma coinvolgente: durante ogni incontro, i partecipanti raccontano ciò che hanno letto, seguendo un tema scelto nell’incontro precedente. Non si tratta di un club di lettura tradizionale, ma di un momento di dialogo libero, in cui ogni voce è benvenuta e chiunque può partecipare, anche senza intervenire attivamente.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o requisiti. L’obiettivo è quello di costruire una piccola comunità attorno ai libri, dove le storie diventano occasione di confronto, scoperta e crescita collettiva.

Per informazioni è possibile contattare Franco Caldani al numero 338 6294925.