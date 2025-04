Parcheggi a pagamento a Ventimiglia, "eccessivo rigore" sulle sanzioni: interviene Di Muro (Foto)

I cittadini di Ventimiglia lamentano un "eccessivo rigore da parte degli organi deputati al controllo soprattutto per quanto riguarda i tempi di attesa tra il pagamento del ticket e la sosta" e così il sindaco Flavio Di Muro scrive alla ditta incaricata dei parcheggi a pagamento.

"Questa mattina ho scritto alla ditta Colombo, concessionaria dei posteggi a pagamento, per rappresentare diverse lamentele pervenutemi" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"La sosta deve essere più flessibile" - sottolinea il primo cittadino - "Deve essere consentito, infatti, un tempo congruo per effettuare il pagamento per evitare che la sanzione sia concepita come vessatoria che non è, certamente, obiettivo della nostra Amministrazione nei confronti di residenti e turisti".