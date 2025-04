Da Ventimiglia a Piacenza, l’Ente Agosto Medievale partecipa ad "Armi & Bagagli" (Foto)

L’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia si mette in mostra ad “Armi & Bagagli", la grande fiera della rievocazione storica andata in scena a Piacenza il 22 e il 23 marzo.

La delegazione ventimigliese, guidata dal presidente Piero Fusco accompagnato da Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero, in due giorni ha distribuito flyer promozionali della rievocazione storica dell’Agosto Medievale 2025 che quest’anno per il cinquantennale avrà come tema rievocativo “La Nobile Casata dei Lascaris di Ventimiglia”, un'occasione per ricordare Ludovico Lascaris, Pietro Balbo II Lascaris, Beatrice Lascaris di Tenda, Onorato I Lascaris - il Grande, Anna Lascaris e Claudio di Savoia-Lasacaris. "Un week-end di promozione per l’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia al Mercato Internazionale della Rievocazione Storica" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco - "Con la presenza di oltre 350 espositori e quattordicimila visitatori, si conferma come uno dei più importanti e qualificati appuntamenti a livello europeo dedicati alle rievocazioni storiche. Hanno partecipato gruppi storici e artigiani provenienti da tutta Europa. E' stato un week-end di incontro per organizzatori alla ricerca di gruppi storici o artigiani per elevare la qualità della propria manifestazione e di rievocatori storici alla ricerca di accessori per il proprio equipaggiamento, vi era, infatti, la possibilità di vestire da capo a piedi qualsiasi rievocatore".

Operatori e appassionati del settore storico/rievocativo si sono, infatti, riuniti nei padiglioni di Piacenza Expo per prendere parte a un appuntamento imperdibile per chiunque partecipi attivamente o sia appassionato di rievocazione storica. "Gruppi storici e di spettacolo hanno, inoltre, animato i padiglioni nei due giorni di fiera con duelli ed esibizioni di falconeria, giullari, giocolieri, musicisti e danzatori che hanno fatto assaporare la magia della storia" - fa sapere Fusco - "L’Ente Agosto Medievale ha avuto la possibilità di allestire uno spazio espositivo con prodotti locali: le Castagnole De.Co., limoni nostrani, un abito storico da notabile, copricapi, delle bellissime composizioni floreali e materiale informativo della città di Ventimiglia, dei suoi principali monumenti storici e luoghi da visitare".