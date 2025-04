Situazioni di emergenza, esercitazione a Calvo per la Protezione civile di Ventimiglia (Foto)

Fine settimana impegnativo per la Protezione civile di Ventimiglia. I volontari, sabato e domenica, hanno preso parte a un'importante esercitazione andata in scena nella cava a Calvo, frazione della città di confine.

E' stata scelta un’area strategica in cui simulare situazioni di emergenza in un contesto complesso e realistico. L’iniziativa, organizzata dalla Protezione civile e A.I.B. Ventimiglia L. Veziano, ha coinvolto numerosi volontari con l’obiettivo di mettere alla prova le capacità operative di guida in un percorso sterrato e semi asciutto.

Domenica, inoltre, la protezione civile di Ventimiglia ha ospitato, nella sua sede, il corso antincendio rivolto agli operatori del mercato coperto proposto dai vigili del fuoco.