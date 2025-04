Ventimiglia, il Comune vince bando da 50mila euro per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata

L’Amministrazione della Città di Ventimiglia è risultata vincitrice del Bando ANCI CONAI 2024 sulla comunicazione locale, con l'assegnazione di un contributo di 50.000 euro per finanziare campagne di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti.

Il progetto, promosso dall’Assessorato al Ciclo dei Rifiuti, ha ricevuto un forte riconoscimento da parte ANCI e del “Consorzio Nazionale Imballaggi”, che hanno deciso di finanziare per intero il progetto, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale, tramite cicli di incontri e campagne informative ad hoc.

L'iniziativa coinvolgerà cittadini, attività commerciali e turistiche, con l'intento di sensibilizzare tutti i gruppi sociali a seguire le corrette pratiche ambientali. Il progetto si concentrerà, tra le altre cose, su un ampio programma di formazione e informazione, che investirà scuole, associazioni di categoria, comitati di quartiere, uffici IAT, personale del Comune, amministratori di condominio e titolari di seconde case, porto turistico, musei e i giardini botanici.

“L’Ufficio Igiene Ambientale sta già lavorando in vista dell'avvio delle attività, previsto per aprile 2025, con l’obiettivo di concludere la campagna nel giugno 2025. Questo contributo rappresenta una grande opportunità per Ventimiglia - afferma l'Assessore all’Ambiente, Domenico Calimera. Siamo entusiasti di poter finanziare un progetto importante che coinvolgerà i cittadini e le realtà locali per promuovere una gestione più consapevole e responsabile dei rifiuti, contribuendo così a migliorare ed aumentare la nostra raccolta differenziata".

L’Amministrazione Comunale è fiduciosa che, grazie a una corretta informazione e alla partecipazione attiva di tutti, sarà possibile raggiungere l'obiettivo finale di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e promuovere pratiche ambientali più sostenibili.