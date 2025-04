Nuova passerella a Ventimiglia, consigliere regionale Biasi (Lega): "L’ex sindaco del Pd scivola sulla ciclabile"

“Non sono certo l’avvocato del sindaco Flavio Di Muro, come sostiene il collega consigliere del Pd Enrico Ioculano e mi sorprendo del suo essere stizzito per le mie dichiarazioni a favore dei residenti e dello sviluppo di Ventimiglia. A differenza del Pd e dei ‘Signori del No’, sono un semplice amministratore del territorio che si preoccupa e sostiene col massimo impegno lo sviluppo del nostro territorio, incluso quello dell’importante Città di confine dove ci sono tante progettualità in corso e si stanno risolvendo i problemi. Tutto qui. Altro che ‘inciampare sulla ciclabile’. Infatti, sul ponte di Nervia sussiste promiscuità tra bici e pedoni. Nel caso della nuova ‘passerella di Ventimiglia’, loro contestavano la mancanza di una sede dedicata: cosa appunto che non c'è nemmeno a Nervia. In realtà, se sulla futura passerella si vogliono fare transitare le bici le dimensioni ci sono eccome. Pertanto, mi sembra che a scivolare sulla ciclabile sia stato proprio l’ex sindaco del Pd. In ogni caso, lo ribadisco: per quanto riguarda il finanziamento regionale della passerella, credo che nelle prossime settimane ci saranno risposte concrete e dirette anche dal presidente Marco Bucci, che durante la campagna elettorale si era impegnato a finanziare questa opera necessaria per i ventimigliesi”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.