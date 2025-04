Bordighera: l'analisi sull'attuale situazione politica cittadina del consigliere Giuseppe Trucchi (Insieme)

"Lo spettacolo che la Amministrazione di Bordighera sta offrendo negli ultimi tempi ai cittadini non è certo edificante. Da una parte abbiamo saputo di tentativi di sfiduciare il Sindaco e dall'altra Sindaco e maggioranza che cercano di rimanere in sella eliminando ogni parvenza di quella che si era presentata come lista civica e trasformando la propria compagine in una maggioranza completamente governata dai partiti e dove a dare le carte è Forza Italia con Fratelli di Italia e Lega residuali". A dirlo è il consigliere comunale del gruppo 'Insieme' Giuseppe Trucchi che continua: "La minoranza non sta certo meglio. Alcuni pretesti sembrano essere utilizzati appositamente per smarcarsi dalla lista Bassi, che ricordiamo aveva ottenuto solo 9 voti meno del Sindaco, e porsi in diversa posizione probabilmente più vicina alla maggioranza e forse al gruppo politico di Forza Italia".



"Alcune considerazioni sono inevitabili. Si viene in questo modo meno a quello che era stato il mandato elettorale e quindi non ci si deve sorprendere se poi gli elettori non vanno più a votare. Già alle ultime elezioni amministrative aveva votato meno del 50%.I partiti pesano ormai in modo evidente nel momento in cui arrivano sul tavolo pratiche importanti. Personalmente, anche se ormai la voce della minoranza verrà resa più debole, porterò avanti il mandato per cui sono stato eletto a cominciare da una opposizione fermissima a cambiare l'art 9 del regolamento del Consiglio Comunale per proseguire con una osservazione e un controllo attento e responsabile sulle numerose pratiche rilevanti in arrivo dal Piano Urbanistico al Porto e ai problemi socio sanitari. Nell'immediato - conclude Trucchi - mi opporrò fermamente a spendere 1.600.000 euro per ristrutturare Corso Italia che non ne ha bisogno e proporrò di spenderli per rimettere finalmente a posto la scuola di Via Napoli. Esistono delle priorità".