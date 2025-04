Adesione del Partito Democratico provinciale al Sanremo Pride 2025: "Per una società di diritti e libertà"

“Il Partito Democratico provinciale di Imperia sarà presente con convinzione al Sanremo Pride 2025, perché i diritti non sono concessioni, ma il fondamento di una società giusta e democratica”. Ad annunciarlo è il segretario provinciale Cristian Quesada, sottolineando l’importanza di una partecipazione attiva in un momento storico in cui le conquiste civili vengono continuamente messe in discussione.

"Essere al Pride significa affermare con forza che libertà, dignità e uguaglianza devono essere garantite a tutte e tutti, senza distinzioni. Saremo in piazza per ribadire che nessuna persona deve essere discriminata per la propria identità o per chi ama, per chiedere istituzioni più inclusive, una scuola e una sanità che rispettino ogni percorso di vita, leggi che assicurino pari diritti e tutele reali. Perché un Paese che non riconosce pienamente i diritti di tutte e tutti è un Paese che non guarda al futuro.

Il 5 aprile 2025 saremo a Sanremo, consapevoli che il progresso passa attraverso scelte coraggiose e impegni concreti. Parteciperemo perché crediamo in un’Italia in cui nessuno debba più rivendicare il proprio diritto a essere se stesso. Perché i diritti si difendono, si estendono e non si arretra di un passo".