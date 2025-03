Ventimiglia, caos in Comune: la minoranza abbandona la riunione dei capigruppo

Caos in comune a Ventimiglia. Manca il numero legale alla riunione dei capigruppo e così la minoranza abbandona l'aula. Una dimenticanza non voluta, crea, perciò, una situazione di confusione e incomprensione che, però, viene tempestivamente placata e risolta: alla fine la riunione dei capigruppo si svolge regolarmente.

In pratica, sembrerebbe che il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci, per una dimenticanza, non si sia presentato alla riunione programmata per ieri mattina e così la minoranza sottolineando che mancava, di conseguenza, il numero legale per poter procedere, ha deciso di lasciare la riunione visto che non era la prima volta che si verificava una situazione simile. Un gesto, in questo caso, non necessario visto che Bertolucci, non potendo essere presente per un impegno lavorativo, aveva prontamente inviato una delega al consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella per impedire, appunto, che l'incontro saltasse. L'intoppo viene risolto in poco tempo e così la riunione tra i rappresentanti di maggioranza e minoranza è avvenuta regolarmente.

I capigruppo, una volta rientrati, si sono potuti confrontare per decidere le pratiche del prossimo consiglio comunale. Verranno discusse mercoledì in commissione per poi poter sbarcare nella prossima seduta del consiglio comunale in programma il 4 aprile alle 19.