Sanremo, sopralluogo del sindaco Mager in via Margotti: "Ci siamo subito messi a disposizione delle famiglie residenti"

"Questa mattina sono intervenuto in via Margotti, dove a causa di una forte esplosione in un appartamento ha purtroppo perso la vita un uomo. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area, con l'ausilio della Polizia di Stato e della Polizia locale. Quattro alloggi limitrofi sono stati dichiarati inagibili. Come Comune, e in particolare con il settore servizi sociali, ci siamo subito messi a disposizione delle famiglie residenti. Ai familiari della persona venuta a mancare nel tragico incidente vanno le mie condoglianze la mia vicinanza". Così il sindaco Alessandro Mager che ha voluto constatare di persona lo stato delle cose a seguito dell'incidente dove ha perso la vita Riccardo Pogliano.