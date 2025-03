Taggia, lunedì 31 marzo il primo appuntamento del ciclo "Riunione di Famiglia": incontri gratuiti di formazione e sostegno alla genitorialità

Parte il primo appuntamento del ciclo di incontri "Riunione di Famiglia", un'iniziativa ideata dall’Associazione Effetto Farfalla che offre ai genitori, ma anche agli insegnanti e tutti coloro che si occupano a vario titolo di accompagnare nella crescita le nuove generazioni, strumenti di supporto e riflessione sul ruolo educativo. Questo ciclo di eventi è organizzato nell'ambito del progetto La Rotonda - FamigliE in corso, finanziato dal Comune di Taggia e realizzato grazie alla collaborazione tra le cooperative Jobel e Ancora e le associazioni Effetto Farfalla e Angsa.

Il primo incontro si terrà lunedì 31 marzo alle ore 20:30 presso "La Rotonda" a Taggia (via San Francesco 203, Taggia Levà). La Dott.ssa Valeria Lanteri, insegnante e pedagogista, guiderà i partecipanti in una riflessione su "Genitori, un mestiere difficile", esplorando le sfide e le gioie del ruolo genitoriale in un contesto di scambio e supporto reciproco.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Fanno parte di un ciclo che proseguirà durante tutta la primavera con altri professionisti, offrendo a tutti i partecipanti un'opportunità di formazione e sostegno. Per maggiori informazioni è possibile scrivere al numero della Segreteria Sociale de La Rotonda: 370 1301774.

“Non perdere questa occasione di crescere insieme e migliorare le proprie competenze genitoriali. Ti aspettiamo per una serata informale di confronto e crescita” scrivono gli organizzatori.