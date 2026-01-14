Maxi sequestro di canapa nel Ponente ligure: le Fiamme Gialle bloccano oltre mezza tonnellata di marijuana (Foto e Video)

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Imperia hanno portato a termine una rilevante operazione di contrasto ai traffici illeciti, che ha consentito di sequestrare oltre 530 chilogrammi di infiorescenze di canapa già essiccate e lavorate, pronte per essere immesse sul mercato, nonché una piantagione di 928 piante coltivate all’interno di una serra. Nel corso di un controllo, i militari del Gruppo di Imperia hanno individuato un deposito riconducibile a una ditta individuale operante nel settore della coltivazione, all’interno del quale due persone erano intente alla pulitura e selezione di infiorescenze di canapa contenute in oltre 70 fusti. Attività che hanno configurato una situazione di flagranza di reato.

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria di Imperia, sono state quindi effettuate perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di canapa già confezionata, pronta per la spedizione. Le analisi tecniche sui cannabinoidi, eseguite dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica di Imperia, hanno evidenziato che il contenuto complessivo di THC superava la soglia prevista, facendo venir meno i presupposti di liceità della coltivazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di oltre mezza tonnellata di marijuana e il deferimento di due persone, fermo restando il principio di presunzione d’innocenza, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, che avrebbero potuto fruttare sul mercato circa 250 mila euro.

L’intervento conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla produzione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della salute dei cittadini.