Calendario manifestazioni 2025 di Ventimiglia, pubblicato l’avviso per la realizzazione e la richiesta di contributi

L’amministrazione Comunale di Ventimiglia ha avviato la procedura finalizzata alla realizzazione del 'calendario unico 2025' delle manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno in città nel corso dell’anno, per costruire un’offerta culturale e turistica condivisa e di qualità. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico volto a disciplinare le modalità, criteri e termini per l’inserimento degli eventi nel calendario ufficiale, con la finalità di coordinare e promuovere in maniera efficace e condivisa le attività di rilievo turistico, culturale e commerciale, valorizzando l’identità cittadina ed incentivando la collaborazione tra le realtà locali.

Potranno presentare domanda di inserimento nel calendario unico delle iniziative e manifestazioni che si realizzeranno sul territorio comunale nell’anno 2025, tutte le associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, le associazioni di categoria, le altre associazioni, le parrocchie e comunque tutti gli organismi operanti sul territorio cittadino. Le associazioni potranno, inoltre, avanzare richiesta di contributi a condizione che la manifestazione proposta sia rilevante per il territorio ed abbia impatto sull’attrattività dello stesso, di interesse culturale, turistico o commerciale, anche attraverso la valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio cittadino o il mantenimento e la rivitalizzazione di un presidio culturale sul territorio. Saranno in particolare privilegiati i progetti che valorizzeranno aree del territorio cittadino, come ad esempio il lungomare cittadino e il Belvedere Resentello. Particolare rilevanza sarà riservata ai progetti che contribuiranno alla promozione del 50° anniversario dell’Agosto Medievale ed al coinvolgimento attivo della cittadinanza.

“Le nostre associazioni continuano a svolgere un lavoro encomiabile per la città, contribuendo a proporre iniziative di grande pregio - dichiara l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Serena Calcopietro -. La nostra amministrazione ritiene di primaria importanza sostenere il mondo dell’associazionismo cittadino, quale patrimonio prezioso da tutelare. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione risorse del bilancio per finanziare progetti e iniziative da inserirsi nel calendario delle manifestazioni cittadine dell’anno 2025. Questo avviso è una delle forme attraverso le quali la nostra amministrazione comunale continua il suo impegno a sostegno delle associazioni che contribuiscono, con le loro preziose attività, ad aumentare l’attrattività del territorio, ampliando così l’offerta degli eventi che saranno proposti a cittadini e turisti della nostra città”.

Le domande dovranno pervenire all’Ente entro le ore 24:00 del 27 Aprile 2025. L’avviso pubblico con tutti i dettagli è disponibile sulla “home page” del sito istituzionale del Comune di Ventimiglia al seguente link: Avviso pubblico finalizzato alla redazione di un calendario delle manifestazioni anno 2025 ed... - Città di Ventimiglia