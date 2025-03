Riprende “Aspettando Bordighera Outdoor 2025”: per scoprire il meraviglioso territorio della città delle palme

Riprende “Aspettando Bordighera Outdoor 2025”, il ricco programma di attività ideato dall’Assessore Melina Rodà per poter scoprire all’aria aperta, 365 giorni l’anno, il meraviglioso territorio della città delle palme. Dal 30 marzo al 25 maggio tutti gli amanti della natura, del movimento e dello sport potranno vivere esperienze uniche, dalle escursioni in e-bike e canyoning, ai corsi di guida in mountain bike fino alle passeggiate culturali e all’avventura in grotta.

“Undici emozionanti e coinvolgenti occasioni, dedicate ad appassionati e famiglie, per valorizzare Bordighera come polo outdoor di riferimento per la provincia di Imperia con ricadute positive per attività commerciali, di ristorazione e strutture ricettive.” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Nel frattempo ferve il lavoro per Bordighera Outdoor Experience, il grande evento che tornerà il 31 maggio e il 1 e 2 giugno con tantissime novità". A seguire il calendario, disponibile anche su visitbordighera.it; si ricorda che per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione e che il ritrovo per la partenza è sempre l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 172.