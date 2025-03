Ventimiglia, ripristino della rotonda di via Dante e di via Hanbury: al via due interventi

Verranno ripristinate la rotonda di via Dante e via Hanbury a Ventimiglia. Nei prossimi giorni sono previsti due interventi necessari per il ripristino del decoro e della sicurezza per gli automobilisti e non solo, verranno, infatti, ripristinate le condotte idriche e fognarie sottostanti alla rotonda di via Dante e a via Hanbury, così da poter poi procedere con il rifacimento del manto stradale.

"La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture sono aspetti fondamentali per il benessere della nostra città e sui quali il mio Assessorato vuole porre l’attenzione" - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta - "A questo proposito, stiamo lavorando con gli uffici a un nuovo piano asfalti che interesserà le vie che necessitano di maggiore attenzione e, nei prossimi giorni, grazie al dialogo con Rivieracqua, è previsto il ripristino delle condotte e del manto stradale sottostanti alla rotonda all’angolo tra la passeggiata mare e via Dante. Oltre a questo primo intervento, verranno ripristinate le condotte e il manto stradale in via Hanbury, al fine di ripristinare al meglio i sottoservizi e la viabilità".

"Questo intervento dimostra l’efficacia della sinergia tra istituzioni provinciali, enti locali e gestore idrico" - afferma il consigliere comunale con la delega alle manutenzioni Gabriele Amarella – "Costituisce un modello di collaborazione anche per il futuro con nuovi interventi sul territorio ventimigliese”.