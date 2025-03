Ventimiglia: Ioculano “Il Sindaco Di Muro acceleri sulla passerella. Fondo regionale strategico estivo occasione da non perdere”

"È arrivato il momento di dare un’accelerata concreta alla progettazione della passerella ciclopedonale di Ventimiglia, crollata durante l’alluvione del 2020. La città non può più aspettare". Lo dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano, che chiede al sindaco Di Muro un impegno immediato sul progetto, con l'obiettivo di includere anche la mobilità sostenibile attraverso l’inserimento della ciclabile, in linea con lo sviluppo della Ciclovia Tirrenica, che vede Ventimiglia come punto di partenza strategico.

"Proprio in questi giorni è stata approvata la nuova edizione del Fondo strategico regionale – prosegue Ioculano – e Ventimiglia è stata ignorata. Ma nei prossimi mesi, con molta probabilità, si aprirà una nuova finestra estiva di deliberazione. È fondamentale che la nostra città si faccia trovare pronta con progetti concreti e cantierabili. I 20 milioni di euro di fondi regionali destinati al progetto genovese di riconversione dell'edificio Hennebique, che rientreranno, rappresentano un’opportunità reale per riassegnare risorse. Ventimiglia deve essere parte di questa partita".

"La realizzazione della passerella ciclopedonale non è solo una risposta a un’infrastruttura persa, ma un tassello essenziale per collegare Ventimiglia alla rete della Ciclovia Tirrenica e promuovere uno sviluppo turistico e sostenibile del territorio. Serve visione e determinazione: non possiamo restare fermi mentre altre città ottengono risorse strategiche. Il futuro di Ventimiglia passa anche da infrastrutture che uniscano, rilancino il territorio e rispondano ai bisogni reali dei cittadini".