Sanremo: scomparsa di Alfredo Moreschi, il ricordo e il cordoglio di CNA Imperia

CNA Imperia piange la scomparsa di Alfredo Moreschi, storico fotografo sanremese ed ex Presidente dell’Associazione dal 1985 al 1989. Moreschi è stato un punto di riferimento per il mondo dell’artigianato locale, un uomo di straordinaria sensibilità e competenza che ha saputo interpretare e difendere le esigenze degli artigiani con determinazione e passione.

"Alfredo Moreschi è stato il presidente di tutti gli artigiani – ha dichiarato il Presidente di CNA Imperia Michele Breccione – un uomo capace di rappresentare il nostro mondo con autorevolezza e vicinanza, sempre attento alle problematiche della categoria. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti noi."

Anche il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, ha voluto sottolineare il profondo legame di Moreschi con l’Associazione: "Era amato e stimato non solo dai colleghi dirigenti, ma anche da tutti i funzionari e dipendenti della CNA Imperia. La sua guida è stata un esempio di dedizione e lungimiranza, un’eredità che continueremo a custodire con orgoglio."

Moreschi non è stato solo un grande rappresentante dell’artigianato, ma anche un testimone del tempo attraverso il suo obiettivo. Il suo storico laboratorio fotografico di via Matteotti, aperto nel 1925 dalla sua famiglia e chiuso solo nel 2018, è stato un simbolo per generazioni di sanremesi. Qui sono passate intere epoche, immortalate nelle sue immagini, che oggi rappresentano un archivio inestimabile di memoria collettiva.

Negli anni, Alfredo Moreschi ha documentato con maestria eventi storici della città, dal Festival di Sanremo alle primissime sfilate di moda maschile organizzate al Casinò, raccogliendo un patrimonio fotografico senza pari. La sua dedizione alla fotografia non si è mai fermata: con cura e attenzione ha acquisito e conservato archivi di altri colleghi, affinché la storia di Sanremo e dei suoi protagonisti non andasse perduta.

CNA Imperia si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari, onorando la memoria di un uomo che ha fatto la storia della città e dell’Associazione, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.