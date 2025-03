Sanremo: abbandono di rifiuti in via Pietro Agosti, interviene Amaie Energia ma gli incivili non demordono (Foto)

L'abbandono e l'inciviltà legata alla gestione dei rifiuti sono problemi diffusi che hanno un impatto ambientale, sociale ed economico significativo. Gli operatori di Amaie Energia si sono trovati di fronte allo scempio che si può vedere nelle foto, poco prima delle 7 di fronte al supermercato Pam di via Pietro Agosti a Sanremo. Rifiuti di ogni genere, soprattutto vestiti, sono stati abbandonati nella notte.

Per mancanza di senso civico sono molte le persone che non rispettano le regole e preferiscono liberarsi dei rifiuti illegalmente. Una totale mancanza di consapevolezza sulle conseguenze dell’inquinamento porta ad atteggiamenti irresponsabili che causano anche il degrado urbano.

Gli operatori di Amaie Energia sono intervenuti prontamente, poco prima delle 8.30, per ripulire il tutto. Le situazioni di inciviltà purtroppo sono all'ordine del giorno. Amaie Energia continua ad operare per una maggiore sorveglianza con telecamere e controlli (anche notturni), nuove campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini e pianificare e programmare al meglio i servizi di raccolta.