La Liguria si racconta all’Italian Tourism Forum: intervento dell’assessore Lombardi sul futuro del turismo regionale

Ruolo da protagonista per la Liguria all’Italian Tourism Forum, il primo evento virtuale interamente dedicato alla promozione del turismo italiano sui mercati globali.

Organizzato da FederCamere, l’Italian Tourism Forum si conferma come una delle piattaforme più rilevanti per il turismo italiano, con un programma ricco di conferenze, webinar e panel tematici, oltre agli incontri B2B tra imprese, istituzioni e buyer internazionali. Questo pomeriggio l’assessore al Turismo Luca Lombardi ha partecipato al panel “Alla scoperta delle Regioni italiane”, un confronto tra istituzioni per delineare le strategie di sviluppo e valorizzazione dei territori.

Lombardi ha illustrato il percorso intrapreso dalla Liguria per rafforzare la propria identità turistica, sottolineando il ruolo centrale dell’accessibilità, della sostenibilità e delle esperienze di viaggio autentiche nel rendere la regione sempre più attrattiva e competitiva. “La Liguria ha caratteristiche ed eccellenze uniche: 82 Bandiere Blu, 350 chilometri di litorale, il Santuario dei Cetacei Pelagos, sei riserve marine, luoghi protetti che custodiscono biodiversità e offrono esperienze straordinarie - dichiara l’assessore Lombardi – Come dimenticare poi il fatto che la Liguria sia una vera e propria palestra a cielo aperto: vela, surf, sup, kayak sono solo alcune delle attività che permettono di esplorare coste incontaminate e scenari sorprendenti. Senza contare poi le opportunità legate, sempre in ambito outdoor, agli 807 itinerari per oltre 4.600 chilometri, tra cui i circa 400 dell’Alta Via dei Monti Liguri, tra trekking, mtb e passeggiate a cavallo. Oltre a questo, non si può non citare, tra i tanti borghi, Portofino, simbolo dell’eleganza italiana, e il Parco Naturale delle Cinque Terre, patrimonio Unesco dove l’equilibrio tra uomo e natura è un modello da seguire. Infine, è bene ricordare come la Liguria sia anche cultura e storia: vantiamo oltre 40 musei, 14 teatri e monumenti di notevole interesse”.

L’intervento dell’assessore si è inserito in un confronto più ampio sulle strategie regionali per il turismo, che ha visto la partecipazione di Maria Concetta Antinoro (Regione Sicilia), Antonio La Spina (Unpli) e Francesco Di Filippo (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). L’assessore ha poi evidenziato l’importanza di iniziative come l’Italian Tourism Forum, sottolineando come questi appuntamenti rappresentino un’opportunità concreta per creare nuove collaborazioni con gli operatori internazionali e rafforzare la competitività della destinazione Liguria. Per tutta la durata dell’evento, la Regione è presente con uno stand virtuale interattivo, uno spazio in cui 15 operatori liguri – rappresentativi dell’eccellenza turistica regionale, dagli hotel ai tour operator specializzati nelle esperienze outdoor, dalle strutture di lusso ai servizi di incoming – stanno presentando la propria offerta a buyer e professionisti del settore. Un’occasione strategica per consolidare la presenza ligure sui mercati internazionali, attrarre nuovi flussi turistici e avviare collaborazioni con i principali attori del comparto. La giornata inaugurale, con il panel dedicato al ruolo delle Regioni, ha messo in evidenza le differenti strategie territoriali per rispondere alle sfide di un turismo sempre più dinamico e competitivo. La Liguria continua a investire sulla promozione turistica nei contesti di maggiore visibilità internazionale, puntando su innovazione e qualità dell’offerta per posizionarsi come una delle destinazioni più interessanti del panorama italiano.

L’evento proseguirà fino al 28 marzo, con nuove opportunità di networking per gli operatori liguri, mentre l’esposizione virtuale resterà online per l’intero anno, così da garantire una vetrina continuativa per le realtà coinvolte. Gli operatori presenti nello stand virtuale della Liguria sono: La Francesca Resort; C-Way Srl Unipersonale; Genovarent Srl; Hotel Vis à Vis Portofino Coast; Golfo Paradiso Srl; Arbaspàa; Grand Hotel & Des Anglais; Best Western Plus Hotel Tigullio Royal; Do Eat Better Experience; Convention Bureau Genova; Loano 2 Village; Albergo Firenze; Città di Genova; Consorzio Marittimo del Tigullio; Grand Hotel Arenzano.