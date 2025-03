Spirale luminosa nel cielo anche nella nostra provincia: erano gli alieni? No, semplicemente un effetto della 'Space X' (Foto)

In molti, anche nella nostra provincia, hanno pensato classicamente ad un segnale degli extraterrestri ma, anche questa volta i più convinti degli ufologi si sono dovuti ricredere.

La strana conformazione luminosa, avvistata in gran parte dei cieli nel Nord Italia e anche in provincia di Imperia, altro non è che un effetto provocato dal carburante emesso dallo scarico del motore del secondo stadio (che viene recuperato e riutilizzato) del Falcon 9 (o Space X), che si congela e cattura la luce solare ad alta quota. Una volta congelato il carburante si illumina e crea l’immagine a spirale che è stata fotografata da tante persone nella serata di ieri.

Il Falcon 9, che ha trasportato un nuovo satellite da mettere in orbita, era partito ieri sera poco prima delle 19 da Cape Canaveral. La spirale luminosa è stata notata nell’imperiese verso le 21.