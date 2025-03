Vallecrosia, una cittadina: "Cane vive legato alla catena da tre anni, bisogna fare qualcosa"

Da tre anni denuncia alle autorità competenti la situazione in cui vive un cane, tenuto tutto il giorno legato alla catena. Lo segnala una cittadina di Vallecrosia che desidera restare anonima per tutelare la sua persona.

"E' da tre anni che segnalo a Asl, guardie zoofile, Comune e polizia locale il problema ma fino a oggi non è stato fatto nulla" - segnala la cittadina - "Il cane continua a vivere legato alla catena in un luogo ristretto, sporco e lurido in cui non si può muovere o camminare. È una situazione che mi addolora".

In seguito alle diverse segnalazioni Asl e polizia locale si sono recati dal padrone dell'animale a quattro zampe e hanno svolto i necessari accertamenti del caso sanzionandolo ed esortandolo a effettuare alcuni accorgimenti per migliorare le condizioni dell'animale. "Il proprietario è stato multato ma non ha mai pagato e a parer mio mai pagherà la sanzione" - sottolinea la cittadina - "Il cane è già scappato diverse volte, bisogna fare qualcosa in più".

In seguito a una successiva verifica l'Asl ha accertato che l'animale è in buone condizioni di salute e nutrizione. Il padrone del cane si sta adoperando a costruire un box, come richiesto, per il cane e una volta conclusi i lavori le autorità competenti torneranno per verificare che tutto sia in regola. Per l'animale, quindi, sembra esserci un lieto fine.