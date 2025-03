Sanremo: al via i lavori per il ripristino della recinzione del campo da basket in via Duca degli Abruzzi

Sono iniziati i lavori al campo da basket situato a margine di via Duca degli Abruzzi, in prossimità dell’intersezione con corso Cavallotti. L’intervento prevede il rifacimento completo della recinzione perimetrale, comprensiva della sostituzione dei pali di sostegno attualmente non più in sicurezza e dell’installazione di nuovi cancelli di ingresso. Sarà inoltre posizionata una rete superiore che impedirà la fuoriuscita dei palloni.

I lavori, salvo condizioni meteo avverse che potrebbero allungare i tempi, avranno una durata complessiva di circa un mese. Il tempo previsto è legato alla necessità di realizzare nuovi plinti di fondazione per sostenere in modo adeguato i pali della recinzione: un’operazione che richiede scavi, getti in cemento e successiva posa degli elementi strutturali.

Il campetto, conosciuto come il 'Bellevue', rappresenta da anni un importante punto di riferimento per la comunità, frequentato quotidianamente – in modo gratuito – non solo dagli studenti del vicino liceo ma anche da tantissimi ragazzi che trovano in questo spazio un luogo dove praticare sport, incontrarsi e socializzare.