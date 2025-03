Sanremo: contratti a tempo determinato in scadenza per diversi agenti della Municipale, interrogazione di Daniele Ventimiglia

Scadranno a breve numerosi contratti a tempo determinato di agenti della Polizia Locale di Sanremo. Una situazione che potrebbe determinare una carenza importante nella pianta organica della stessa, indispensabile per adempiere a tutte quelle mansioni essenziali.

La preoccupazione in merito è stata espressa da Daniele Ventimiglia, Consigliere comunale di opposizione (Lega) a Sanremo che ha sottolineato come la città dei fiori potrebbe vedere in calo servizi come: controlli di polizia stradale e di sicurezza urbana e antidegrado, polizia giudiziaria.

“La carenza di organico, seppur supportata nel periodo estivo da assunzioni con contratti a termine – evidenzia Ventimiglia in una interrogazione inviata al Sindaco - risulta gravemente negativa e di riflesso sulla nostra città. Sarebbe quindi auspicabile avviare assunzioni di agenti d Polizia locale a tempo interminato”.