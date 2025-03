Ciclopedonale, Ospedaletti Insieme: "Non possiamo accettare passivamente la progressiva scomparsa del verde" (Foto)

"Un ringraziamento va all’amministrazione per l’attenzione dedicata al verde. Tuttavia, dalle immagini che vediamo, emerge una riflessione: quanto è realmente sentita da questa amministrazione la tutela dell’ambiente? Un tempo ci definivamo il 'paese delle rose' ma forse oggi di quelle rose restano solo le spine" - dice Ospedaletti Insieme.

"Oltre alla questione ambientale, la nuova pavimentazione ha forse compromesso il precedente sistema di drenaggio, con il rischio che l’acqua piovana non venga smaltita adeguatamente, finendo sulla pista ciclopedonale, che certamente non è stata progettata per gestire tali criticità" - sottolinea - "Sorge spontanea un’altra domanda: considerando che nel personale dello staff del sindaco ci sono anche addetti al verde, sono davvero favorevoli a queste scelte? Come si è arrivati a questa decisione? È possibile che stiamo progressivamente eliminando il verde dalla nostra pista ciclopedonale?".

"Non possiamo accettare passivamente la progressiva scomparsa del verde, Ospedaletti deve restare il 'paese delle rose', non del cemento" - mette in risalto Ospedaletti Insieme.