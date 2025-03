Strade bianche, rete sentieristica e risorse idriche nell'entroterra: ad Apricale riunione tra sindaci e amministratori

Strade bianche, tutela della rete sentieristica e risorse idriche al centro della riunione tra sindaci e amministratori dei comuni situati nell'entroterra dell'estremo ponente svoltasi nel palazzo comunale di Apricale.

Un'occasione per discutere sulle opportunità per i territori delle valli dell'estremo ponente. Rappresentanti di Airole, Apricale, Bajardo, Castel Vittorio, Olivetta San Michele, Pigna e Rocchetta Nervina hanno affrontato il tema della valorizzazione delle strade bianche e della tutela della rete sentieristica. I sindaci si sono poi soffermati sull'analisi delle prospettive per la gestione autonoma delle risorse idriche ritenendo di fondamentale importanza fornire ai cittadini e ai turisti acqua in modo regolare, continuo e a prezzi adeguati. "Riteniamo necessario il supporto dell'ato idrico e della Provincia per poter continuare nell'impegnativa gestione autonoma di questo servizio fondamentale" - dicono gli amministratori.