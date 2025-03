Workshop del progetto CAPIRe, Russo (Fdi): “Essenziale per governare con responsabilità”

La Liguria è protagonista nel confronto sulle politiche pubbliche: la consigliera regionale Veronica Russo di Fratelli d’Italia sta partecipando al workshop “Valutare per produrre conoscenza. L’esperienza del progetto CAPIRe e uno sguardo all’esterno”, in Valle D’Aosta. Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale promosso nell’ambito del progetto CAPIRe.

Si tratta di un’iniziativa sostenuta dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome per diffondere e rafforzare la cultura della valutazione delle politiche regionali.



“Governare significa assumersi responsabilità, ma anche saper valutare con serietà gli effetti delle politiche adottate per garantire un’azione amministrativa sempre più efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini”, sottolinea la consigliera Russo che continua dicendo “La Liguria sta partecipato con determinazione a questo confronto perché credo fermamente nel valore di una politica basata su dati concreti, che non si perda in slogan, ma sappia incidere sulla realtà e migliorarla. È per me un onore portare la voce della Liguria e in un contesto così prestigioso. La buona politica è quella che ascolta, studia e agisce con lungimiranza, senza farsi trascinare da mode passeggere o pressioni ideologiche”.

Il progetto CAPIRe rappresenta un’importante occasione per rafforzare il ruolo delle assemblee legislative nella costruzione di politiche pubbliche efficaci e basate su analisi reali. “Il mio impegno è chiaro: fare in modo che ogni azione amministrativa abbia un impatto concreto e positivo sulla vita delle persone, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini”.