Migranti a Ventimiglia, Isnardi (FdI): "Sarebbe meglio adoperarsi per trovare soluzioni d'accoglienza"

"Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ricordo a Federazione Civica e Ventimiglia nel cuore che la realizzazione del centro d'accoglienza, presentato come soluzione ai problemi migratori in Ventimiglia, non è mai stato sostenuto da Fratelli d'Italia" - dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Bartolomeo Isnardi replicando alle dichiarazioni rilasciate da Federazione Civica e Ventimiglia nel cuore.

"Contraria, infatti, è la nostra posizione, proprio perché per noi resta Ventimiglia al centro delle nostre attenzioni e renderla punto di sosta prolungato per situazioni per altro gravi e pericolose rende la nostra città definitivamente tra le zone meno quotate turisticamente ed economicamente" - sottolinea - "È necessario rendersi conto che molti sono i veri bisognosi di cure ma molti di più sono coloro che necessiteranno di sorveglianza militare".

"Umanamente è questione da affrontare ma sarebbe meglio adoperarsi a trovare soluzioni d'accoglienza, in accordo pe esempio con la vicina Francia" - afferma - "Davvero si preferisce che sia Ventimiglia il cuore di questa problematica?".