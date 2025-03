Ospedaletti: giovedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, in discussione anche la futura diretta streaming

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19 il Consiglio Comunale di Ospedaletti.

All’ordine del giorno l’interpellanza promossa dal gruppo consiliare ‘Ospedaletti insieme’ in merito ai lavori per la realizzazione della nuova sede della farmacia. Quindi in discussione la proposta di deliberazione depositata dallo stesso gruppo consiliare sull’attivazione della diretta streaming dei consigli comunali. Previste anche alcune variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, l’acquisto dell'immobile di via Roma 45, con la rideterminazione del prezzo di acquisto.

Il Consiglio dovrà anche dare indirizzo favorevole all'adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale ‘Gect’ delle Alpi del Mare ed approvare il nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard dei servizi di trasporto pubblico locale. All’ordine del giorno ci sarà anche la convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza tra i comuni di Bordighera e Ospedaletti, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Infine verrà approvato il regolamento per l'uso da parte di terzi dello ‘Scalo merci - La Piccola’ e la costituzione della comunità energetica di Ospedaletti e Vallebona.