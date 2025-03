Bordighera, domenica 23 marzo l’evento “Il Mare in Versi e Note”

A Bordighera, presso l’ex Chiesa Anglicana, prosegue con successo la mostra di Cesare Fenech “Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure”. E’ in questa prestigiosa cornice che domenica 23 marzo si terrà, alle ore 17, l’evento “Il Mare in Versi e Note”, organizzato dal Club per l’Unesco di Sanremo ODV in occasione della Giornata mondiale della poesia: il pubblico potrà liberamente partecipare leggendo e recitando una poesia per celebrare insieme la bellezza e la suggestione del paesaggio marino. Le note degli allievi della scuola MusicArte di Camporosso impreziosiranno questo incontro con la pittura, la letteratura e la musica.

La personale di Cesare Fenech potrà poi essere visitata fino a domenica 30 marzo compresa, ogni giorno dalle 16.30 alle 19.30, presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana a Bordighera.