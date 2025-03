Cicloviaggio solidale e inclusivo dalle Alpi all'Atlante, “Marrakech Express” fa tappa a Ventimiglia (Foto)

Un cicloviaggio solidale e inclusivo dalle Alpi all'Atlante. Ventimiglia sarà la terza tappa della carovana “Marrakech Express” che in cinquanta giorni di viaggio in bicicletta unirà il Piemonte al Marocco per raccogliere i fondi necessari a ricostruire un rifugio di montagna distrutto dal terremoto del settembre 2023.

Durerà poco meno di due mesi, dal 22 marzo al 10 maggio, il progetto di viaggio che l'associazione CIP – Cinema Inclusione Partecipazione di Torre Pellice a Torino ha ideato ed è in procinto di far partire. "Cinquanta giorni per percorrere in bicicletta i 3100 chilometri che separano il piccolo centro nel cuore delle valli alpine a maggioranza valdese da Tassa Ouirgane, sui monti dell’Atlante, provincia di Marrakech, in Marocco" - fanno sapere gli organizzatori - "Con un titolo che riprende esplicitamente quello di un film che sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso ha fatto sognare un'intera generazione, il progetto 'Marrakech Express, cicloviaggio solidale e inclusivo dalle Alpi all’Atlante' è appunto un'iniziativa di solidarietà e di inclusione che intende raccogliere i fondi necessari a ricostruire il rifugio di montagna distrutto dal terribile terremoto del settembre 2023, che ha sconvolto l'esistenza delle popolazioni del territorio che si trova a circa 60 chilometri a sud di Marrakech, e precisamente nel villaggio di Tassa Ouirgane".

E' la continuazione di una simile iniziativa avviata nei mesi precedenti dall'associazione e che aveva lo scopo di allestire e rendere operativo un campeggio prima di poter avviare la ricostruzione vera e propria della struttura in muratura del rifugio distrutto dal sisma. "Questa seconda sfida è stata fortemente voluta dal socio non vedente di CIP Diego Cossotto, che aveva già partecipato ai viaggi degli scorsi mesi nel Paese nordafricano" - svelano gli organizzatori - "Sarà proprio Diego a percorrere l'intera distanza pedalando sul sellino posteriore di un tandem mentre su quello anteriore siederanno, a turno, alcuni altri membri di CIP che si daranno il cambio per tratti più brevi; altri ancora si uniranno successivamente a loro per una tappa o per più giorni fino al raggiungimento del traguardo".

La tappa partirà alle 9 da Ormea, passerà dal Col di Nava, da Pieve di Teco, da Imperia e seguirà tutta la pista ciclabile fino a Ventimiglia. "Il cicloviaggio vuole essere, oltre che una modalità per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione del rifugio, anche uno strumento di riflessione e di comunicazione sul valore dello sport per tutti come pratica di benessere, miglioramento della qualità della vita e superamento dei propri limiti" - sostengono gli organizzatori - "Il viaggio è visto come mezzo di conoscenza, incontro e desiderio di annullare barriere e confini".

All'arrivo a Ventimiglia, previsto alle 17 presso la onlus SPES in corso Limone Piemonte, verranno proposte diverse attività che sono state organizzate in collaborazione con la Caritas Intemelia, la Diaconia Valdese, We World e l’associazione SPES. I partecipanti di Marrakech Express verranno accolti con tè e dolci marocchini offerti dalla comunità islamica di Ventimiglia. Alle 18 vi sarà una proiezione del cortometraggio "Resto", il film realizzato dall’associazione CIP che racconta il primo anno di progetto di solidarietà tra CIP e la popolazione marocchina colpita dal terremoto del settembre ‘23, e poi si terrà la presentazione del cicloviaggio Marrakech Express con un confronto sul tema viaggio e le frontiere. Infine, alle 19.30, vi sarà un apericena solidale proposto dalla Spes. "Al centro dell'attenzione ci sarà lo sport inteso come pratica inclusiva e capace di andare oltre le barriere sociali, psicologiche e fisiche degli individui" - dicono gli organizzatori - "Vi invitiamo, quindi, ad essere presenti all'arrivo della tappa a Ventimiglia. L'apericena avrà un costo di 13 euro. Si può prenotare al numero 327 375 8033. Per avere, invece, informazioni sul progetto, la sua genesi e sulle numerose tappe del viaggio dal Piemonte al Marocco si può scrivere a cip.associazione@gmail.it o telefonare a Marco Ramotti al 339 8941900".